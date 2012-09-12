Япония полностью откажется от АЭС

Как известно, после аварии на «Фукусиме-1» правительство Японии решило пересмотреть прежние планы развития энергетики. И вот Страна восходящего солнца отказывается от «мирного атома» – к такому результату пришли участники совещания кабмина, проведённого накануне в канцелярии премьер-министра.

Специалистам и общественности были предложены три варианта: сведение доли АЭС в энергетике страны к 2030 году до нуля, до 15% и поддержание на уровне 20–25%. С участием госчиновников, политиков и населения были организованы слушания, на которых обсуждалась судьба АЭС. Ключевые министры склоняются к тому, чтобы со временем Япония смогла полностью отказаться от АЭС, так как за полный отказ от этого вида энергетики высказались около 70% человек, принявших участие в слушаниях.

Ранее планировалось, что атомная отрасль должна была к 2030 году обеспечивать до 50% всех потребностей Японии в электроэнергии. До аварии её доля составляла около 30%.