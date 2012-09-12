Турки хотят отобрать у нас золото Трои

В 1873 г. немецкий археолог Генрих Шлиман нашёл руины мифической Трои на территории современной Турции. Самой ценной его находкой стал так называемый золотой клад Приама (мифический троянский царь). Он состоит из нескольких тысяч украшений и других предметов.

Генрих Шлиман вывез ценнейшую находку в Германию. Там эти сокровища находились до 1945 года. После победы в Великой Отечественной войне они были доставлены в Москву, где и хранились все последние годы в недрах Пушкинского музея – ГМИИ им. А.С. Пушкина.Германия неоднократно требовала возврата этого золота, но неизменно получала отказ.

На днях о своих претензиях на сокровища Трои заявила и Турция. По словам министра культуры этой страны Эртогрула Гюная, он будет добиваться от российского правительства возвращения клада Приама. Турция уже добилась от США возвращения хранившихся там 24 золотых предметов из Трои. А в прошлом году Германия вернула им каменного сфинкса из хеттской столицы Хаттуши в Центральной Анатолии. Видимо, от этого у турков и началось «головокружение от успехов».

Впрочем, наверняка Россия проигнорирует такой «наезд». Если кому и возвращать сокровища Трои, то только грекам. Не зря же Одиссей захватил этот мифический город при помощи троянского коня.