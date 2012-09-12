Волкособ едва не разорвал рабочих

Вблизи Славутича, городка, построенного специально для персонала обслуживающего Чернобыльскую АЭС, волк напал на четверых рабочих-энергетиков.

Драматическая борьба завязалась буквально на проходной подстанции, которая со всех сторон окружена лесом. Энергетики после окончания рабочего дня ждали развозку. Уже темнело, и шаги волка они приняли за собачьи. Борьба между четырьмя мужчинами и волком длилась полчаса. Но всё же люди победили – сейчас они с многочисленными рваными ранами лица, рук и ног в больнице.

Спасла мужчин лопата – один из энергетиков схватил её и начал бить волка по голове. Однако зверь успел перекусить ему ногу. В результате мужчина попал в реанимацию с большой потерей крови.

Энергетики вспоминают: животное было крепким, жилистым, с огромной головой и вообще-то на волка мало походило. «После Чернобыля произошла мутация волка и собаки, и теперь они не боятся людей», – считают пострадавшие.

Зверь ещё дважды возвращался на проходную. В первый раз он загрыз сторожевого пса. А во второй его уже поджидали охотники. Двумя выстрелами они уложили животное наповал.

В лесах на Сумщине и в Полесье местные жители всё чаще сталкиваются с гибридом волка и собаки. Его уже окрестили волкособом.