Минобороны грозит уголовное дело

Новый скандал разгорается в военном ведомстве. Столичные судебные приставы через суд пытаются запретить выезд за границу начальнику Департамента жилищного обеспечения (ДЖО) Галине Сёминой. Одна из приближённых министра Сердюкова наплевала на решение суда, который обязал её департамент предоставить уволенным офицерам более 1000 квартир в Москве. Теперь ей грозит уголовное дело.

Инициаторами «железного занавеса» для г‑жи Сёминой стала инициативная группа офицеров, которая несколько лет отстаивала своё законное право получить жильё в любой точке России. Суд встал на их сторону, но по своей привычке военное ведомство эти решения не исполнило. Мало того, Сёмина просто скрывается от вручения ей исполнительных документов за охраняемыми стенами Генштаба.

«Судебные приставы никак не могут установить её место жительства. В Питере по прописке она не живёт, а в Москве её адрес неизвестен. Однажды приставы узнали, что она будет выступать в Общественной палате, и блокировали её машину, чтобы вручить документы и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решений суда. Но её сотрудники оттеснили приставов, Сёмина прыгнула в другую машину и уехала», – рассказал «АН» председатель Общественного совета при московском УФССП Антон Цветков.

Сейчас решается вопрос о возбуждении против Сёминой уголовного дела по статье 315 УК РФ – «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Пока же приставы обратились в суд, чтобы запретить Сёминой выезд за границу.