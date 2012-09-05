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Комитет по делам религий возвращается
№ 34(326) от 06.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Возбуждение острых дискуссий в обществе по общественно-религиозной тематике породило новые идеи и в правящей вертикали.
В Кремлёвском и правительственном пулах журналистов говорят, что между Кремлём и Белым домом идёт серьёзное обсуждение способов реагирования на этот вызов. В частности, заговорили о создании в правительственных структурах «Комитета по делам религий».
Пока это условное название, подобное Совету по делам религий, который существовал при Совете Министров СССР в 1965–1991 годах. Главным кандидатом на пост руководителя этого комитета является бывший телевизионный шоумен, экс-замначальника Управления Президента России по внутренней политике И. Демидов. Говорят, что пока он набирается опыта на посту замминистра культуры России.
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