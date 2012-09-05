В брянских лесах пограничники задержали 115 шиншилл

На прошлой неделе брянские пограничники в очередной раз пресекли попытку незаконного пересечения российско-украинской границы. На этот раз была задержана жительница Украины и замаскированные ею в кустах металлические клетки со 115 шиншиллами.

На них и наткнулись наши пограничники, обходя вверенный им участок государственной границы в Трубчевском районе Брянской области. Неподалёку от клеток находилась хозяйка шиншилл. При задержании она не оказала сопротивления и, как говорится, сдалась без боя. Также она не стала строить из себя смелого партизана и запираться на допросе. Из её показаний стало ясно, что шиншилл разводят на западе Украины – в городе Львове. Затем животных с целью перепродажи нелегально ввозят на территорию России.

После первичного допроса задержанную женщину и арестованных шиншилл доставили в отделение погрануправления. Там зверьков осмотрели и не выявили у них никаких заболеваний. Похоже, шиншиллы даже не догадываются, что попали в такую переделку. Они с удовольствием пьют воду и едят корм для грызунов, который им дают наши пограничники. Однако долго на заставе не задержатся – в ближайшее время животных передадут таможенникам.