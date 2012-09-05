В США создали свою «Автобазу»

Лишь недавно американцы завершили расследование скандала, связанного с пропажей своего самого секретного беспилотного стелс-дрона RQ-170 Sentinel. Его принудительно посадили на территории Ирана специалисты из Корпуса стражей исламской революции. С помощью российской аппаратуры – наземного комплекса исполнительной радиотехнической разведки (ИРТР) 1Л222 «Автобаза».

По заказу Пентагона исследователи Техасского университета в США создали аналогичное устройство, которое позволяет перехватывать управление беспилотными летательными аппаратами, сообщает газета The Times.

Устройство, получившее название GPS-спуфер, позволяет вмешиваться в работу систем GPS-навигации и либо перенаправлять аппарат на новый маршрут полёта, либо провоцировать его потерю. Передача БПЛА новых координат становится возможной благодаря тому, что спуфер посылает беспилотнику GPS-сигнал, более мощный, чем тот, который аппарат получает со спутников.

Что же касается «железа», то GPS-спуфер собран из компонентов (стоимостью около тысячи долларов), продающихся в обычных магазинах, которые торгуют электроникой.

Уместно напомнить, что министерство Сердюкова пролоббировало сборку в России израильских беспилотников. Понятно, что в случае военного кризиса американцы и израильтяне будут управлять ими по своему усмотрению. Иными словами, Минобороны с его командиром разместило вражеское, по сути, оружие у себя в глубоком тылу. Или там надеются на «Автобазу»?