Морж по имени Тивтей уплыл зимовать на Север

В августе впервые в истории наблюдения за атлантическими моржами учёным Совета по морским млекопитающим удалось установить на это животное спутниковую метку. Специалисты смогли сделать это на лежбище моржей на западном берегу острова Вайгач.

Взрослые самцы атлантического моржа достигают 1500 кг. Они были почти истреблены в результате бесконтрольного коммерческого промысла – сейчас их популяция не превышает 20 тыс. особей. Поэтому эти млекопитающие занесены в Красную книгу России. На помеченного зверя учёные установили метку отечественного производства. Затем огромное животное получило очень странную на первый взгляд кличку – Тивтей. Однако выбор имени объясняется просто – в переводе с ненецкого это слово означает «морж».

Как выяснилось, метка была закреплена на Тивтее очень вовремя. Через пару дней после процедуры он покинул своё лежбище и отправился на юг. Но затем животное, обогнув остров Вайгач, через пролив Югорский Шар взяло курс на восток, к полуострову Ямал.Специалисты предполагали, что там морж непременно выйдет для отдыха на берег. Однако, как выяснилось, Тивтей совсем не устал. Приблизившись к полуострову на несколько километров, он развернулся и поплыл на Север.

Его плавание по холодному Карскому морю продолжалось целых десять дней. Затем смелый морж всё-таки решил передохнуть – он вышел на восточный берег Северного острова архипелага Новая Земля. В общей сложности животное проплыло впечатляющее расстояние – около тысячи километров. Наблюдение за Тивтеем будет продолжено.