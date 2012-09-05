Налоговые службы приравняли грузовики к «роллс-ройсам»

В России вводится налог на роскошь. В Бурятии взяли под козырёк и вычислили хозяина роскошной иномарки – он заплатит в пять раз больше прежнего.

Новый налог взимается с владельцев легковых авто, мощность двигателей которых превышает 400 лошадиных сил. Под прицелом оказались элитные «майбахи» и «феррари», крутые «мерседесы» и «порше» и ещё десятки моделей премиум-сегмента. Таких машин в стране около 20 тысяч.

И вот замначальника отдела УФНС по Бурятии Светлана Садуева рапортует: «В базе данных налоговых органов республики имеется автомобиль Volvo 2004 года выпуска, с двигателем мощностью 420 лошадиных сил.» Старый налог по нему – 22 680 рублей. При перерасчёте по новой ставке владельцу придётся уплачивать сумму в пять раз большую – почти 120 тысяч рублей в год.

Вот только, по мнению «АН», бурятские налоговики поспешили отрапортовать о «поимке» супер-Volvo. Нет в производственной гамме шведского концерна легковых автомобилей такой мощности. А вот под капотом магистрального тягача двигателю в 420 л. с. самое место.