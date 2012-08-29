Суд признал Мадонну «пожилой женщиной»
№ 33(325) от 30.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Вечно молодая поп-икона 80-х и по совместительству защитница российских хулиганок, Мадонна участвовала в рекламе водки Smirnoff. Британская общественность сочла, что этим она провоцирует молодёжь к употреблению алкоголя, и подала на «звезду» в суд.
Английская Фемида пристально изучила личное дело 54‑летней певицы. Решение суда обескуражило всех участников процесса.
Несмотря на то что творчество Мадонны подчеркнуто сексуально и ведёт она себя на сцене как шаловливая оторва, суд счёл, что молодёжи её шоу не интересно. Лишь 4,7% англичан до 17 лет слушают Мадонну. А принимая во внимание её почтенный возраст, участие певицы в рекламе алкогольной продукции не может быть расценено как пропаганда алкоголя среди молодых людей. В основном же аудиторию поп-дивы составляют те, кто слушал её в 80-х и 90-х. То есть люди в возрасте, который позволяет им самим решать, пить или не пить.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес