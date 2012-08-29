Птицы выбирают красный

Недавно британская компания, продающая автоаксессуары, провела в пяти английских городах исследование. Его целью было выяснить, на автомобилях какого цвета собирается больше всего птичьего помёта.

За два дня было проконтролировано 1140 автомобилей. На первом месте оказались автомобили красного цвета – 18% из них были «помечены» птицами. Далее следовали синие автомобили – 14%, чёрные – 11% и белые – 7%. Меньше других привлекали птиц автомобили серебряного и серого цветов – 3%. Но больше всего они «пощадили» автомобили родного для них зелёного цвета. Только один из таких был помечен птичьими какашками.

Впрочем, по мнению ряда орнитологов, дело скорее не в цвете, а в месте парковки. Понятно, что если рядом есть птичье гнездо, то гораздо больше шансов получить кусок помёта на автомобиль. Интересно, что только 17% английских водителей сразу же счищают птичий помёт с автомобиля, 20% делают это через несколько дней, а 55% ждут до следующей мойки машины.