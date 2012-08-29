Млечный Путь перестал быть уникальной галактикой

До недавних пор науке не были известны спиральные галактики, имеющие два скопления-компаньона. У Млечного Пути таковыми являются Большое и Малое Магеллановы Облака.

Однако в ходе анализа данных, собранных в рамках проекта GAMA (Galaxy and Mass Assembly), выяснилось, что 0,4% спиральных галактик, размер которых составляет от половины до двух размеров Млечного Пути, имеют компаньонов, по крайней мере, не уступающих Малому Магелланову Облаку. Но даже такой небольшой процент лишает теперь права нашу Галактику называться единственной и неповторимой.

Из найденных объектов, напоминающих строение Млечного Пути, астрономы выделили два. Объект GAMA202627 расположен в созвездии Гидры. Он буквально как близнец напоминает нашу Галактику. И он также соседствует с двумя галактиками-спутниками.

Смоделировав жизненные циклы галактик-спутников, учёные установили, что их продолжительность по космическим меркам крайне мала – не более нескольких миллиардов лет. Дальнейшие поиски спиральных галактик будут продолжены. Их изучение позволит учёным составить представление о столь редких объектах, способах их возникновения и принципах взаимодействия с компаньонами.