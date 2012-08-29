В Воронеже введён комендантский час для полицейских

Правоохранители Воронежа на своих автомобилях стали представлять реальную угрозу безопасности граждан. В связи с этим руководство ГУ МВД области запретило своим сотрудникам садиться за руль собственных машин по ночам.

Поводом для запрета стало увеличение количества ДТП с участием полицейских. Например, ночью 22 августа прапорщик полиции на вазовской «пятёрке» протаранил «девятку». Травмы получили четыре человека. Полицейский оказался пьян. А через 4 дня ещё пять человек пострадали, когда на своей «пятнашке» перевернулся другой «коп». Авария произошла в пять утра. Пил ли водитель – не уточняется.

В заявлении пресс-службы ГУ МВД говорится, что руководство обеспокоено тем, что защитники правопорядка грубо нарушают Правила дорожного движения и тем вредят имиджу в глазах мирного населения. Отныне и до особого распоряжения полицейским нельзя управлять автомобилем по рукописной доверенности и запрещается садиться за руль личных автомобилей с 22 часов до 6 утра.

По всей видимости, дневной свет благотворно влияет на полицейских, а при свете Луны в них просыпается древнее зло. Преступившим через запрет начальства полицейским, рискнувшим сесть за руль в темноте, грозит суровое дисциплинарное взыскание.

Почему ночь не влияет на способность «копов» рулить служебными автомобилями, руководство ГУ МВД не уточняет.