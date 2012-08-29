В Европе опасаются, что русские и китайцы захватят Луну

Как сообщает немецкая пресса, Европейское космическое агентство решило всерьёз заняться освоением Луны. Европейцы планируют отправить к ней непилотируемый космический корабль. Он должен совершить посадку на полюсе этого естественного спутника Земли не позднее 2018 года.

Эти планы стали ответом Европы на российские и китайские проекты, направленные на освоение Луны. На Западе не скрывают озабоченности тем, что Москва и Пекин смогут протянуть свои «загребущие руки» к богатому на полезные ископаемые ближнему космосу значительно раньше европейцев. Более того, пресса Германии прямо называет Луну «стартовой площадкой для космической сырьевой гонки».

Однако российские и китайские планы выглядят значительно масштабнее европейских. Недавно глава «Роскосмоса» В. Поповкин заявил, что российские космонавты могут высадиться на Луне в 2020 году. Это необходимо для того, чтобы подготовить там строительство жилой базы.

Не спят и китайцы. В 2010 г. они уже отправили второй лунный исследовательский зонд для подготовки прилунения непилотируемого корабля. А в 2017 г. в Пекине планируют отправить на Луну ещё один зонд для взятия проб минералов. Более всего власти Поднебесной интересует сырьё – уран, торий, кремний, титан, калий. Но особенно китайцы заинтересованы в добыче гелия-3. Его можно использовать в термоядерных реакторах, которые, однако, тоже ещё нужно создать.