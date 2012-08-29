На Северном полюсе тропическая погода

Возможно, в ближайшем будущем туристы из разных стран полюбят купание в арктических водах. Во всяком случае бархатный сезон в этом году там выдался хоть куда. Как сообщают американские учёные, в конце августа температура воздуха в некоторых районах Арктики прогрелась до +14 по Цельсию.

Понятно, что предположение о скором туристическом буме в регионе является всего лишь шуткой. Тем не менее такой температурный катаклизм уже привёл к тому, что ледяная шапка Земли в водах Северного Ледовитого океана уменьшилась до рекордного уровня. Ещё 15 лет назад такого не ожидал никто. Однако теперь сезон таяния льдов в Арктике увеличился с одного месяца до трёх. Сейчас лёд тает поистине ударными темпами – в день океан лишается 100 тыс. кв. км «замёрзшего покрытия».

Если так пойдёт и дальше, то к 2050 году лёд в Арктике может исчезнуть совсем. Причём эти данные не плод вымысла одинокого «сумасшедшего учёного» – их подтверждают исследователи Дании, Норвегии, Японии и Германии.По их мнению, в последние годы изменился весь энергетический баланс Арктики – там стало значительно теплее. Прямо на наших глазах происходит глобальное изменение климата, которое может вызвать серьёзные катаклизмы в других частях земного шара.