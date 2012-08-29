В Новгороде вороны стали дичью

На прошлой неделе Новгородская областная дума приняла закон «Об отнесении серой вороны к охотничьим ресурсам». Проще говоря, ворон приравняли к дичи. Всё дело в том, что за последние годы эти птицы очень сильно размножились.

Как утверждают депутаты, при нормальной популяции число ворон не должно быть больше двух птиц на десять квадратных километров. Однако сейчас эта цифра превышена почти в десять раз. Такая ситуация вызывает серьёзные проблемы. Дело дошло до того, что вороны стали настоящей экологической проблемой и уже представляют угрозу для охотничьих ресурсов региона.

Не секрет – знакомая всем нам ворона является хищной птицей. В охотничьих хозяйствах области серые хищники разоряют почти все утиные гнёзда и убивают большое число зайчат. Ситуация усложняется и тем, что вороны гнездятся раньше других птиц. И когда у них появляются птенцы, другие крылатые обитатели только начинают насиживать свои яйца, которые и становятся основным кормом для воронят. По мнению учёных, только одна пара ворон за сезон уничтожает более 50 яиц.

После принятия нового закона, приравнявшего ворон к охотничьим видам, можно будет провести массовый отстрел этих птиц. Некоторые эксперты для быстрого решения проблемы предлагают вспомнить старый опыт. Во время существования СССР власти стимулировали отстрел ворон – за одну убитую птицу охотники получали два патрона.