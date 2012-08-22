Американцы не могут сделать гиперзвуковую ракету

В США прошли очередные неудачные испытания гиперзвукового летательного аппарата Х-51А Waverider. Они закончились, практически не начавшись, – на 16-й секунде полёта.

Х-51А – демонстратор технологий, на основе которого в случае успеха можно будет создать прототип гиперзвуковой крылатой ракеты. Этот факт часто остаётся незамеченным, и Х-51А называют чуть ли не готовой крылатой ракетой. Это не так, данному образцу до настоящей ракеты ещё очень далеко.

Вся история испытаний Waverider – история неудач. Первые лётные испытания в 2010 году были объявлены успешными, хотя они были таковыми лишь частично. Вторые испытания в 2011 году прошли ещё хуже – на 4-й секунде Х-51А самоликвидировался по команде с Земли.

И вот, третий реальный пуск – и вновь неудача. После отделения Х-51А возникли сбои в системе управления – аппарат потерял стабильность полёта, и ракета самоуничтожилась. Руководство США пока не одобрило финансирование четвёртого полёта – возможно, программу закроют.

Американцам вообще не везёт с гиперзвуковыми программами – демонстраторы технологий ни ракеты, ни планирующего боевого блока пока стабильно летать не желают. В России же создан и испытан такой боевой блок, а вскоре будет доведена и гиперзвуковая тяжёлая противокорабельная ракета «Циркон» большой дальности.