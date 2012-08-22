Лох-несское чудовище теперь плавает у берегов Англии

Знаменитое чудовище из шотландского озера Лох-Несс не даёт покоя жителям Туманного Альбиона. Не сумев обнаружить достаточных доказательств его существования в озере, англичане нашли древнего ящера на берегах Северного моря.

Как сообщает английская газета The Daily Mail, недавно на одном из курортов Великобритании – в городе Линкольншир – отдыхающие стали свидетелями необычного явления. Из воды недалеко от берега показались несколько расположенных друг за другом плавников. Причём было похоже, что плывёт не стая акул, а одно странное животное. Его сумели снять на видео, которое теперь изучают многочисленные любители паранормальных явлений.

Автор видео – жительница Лондона – утверждает, будто бы вначале ей показалось, что по воде плывёт мусор. Однако затем стало ясно, что это живое существо, похожее на крокодила, огромную рептилию или дракона. Некоторые свидетели происшедшего увидели в таинственном гиганте даже мифического обитателя озера Лох-Несс.

Впрочем, есть и более простое толкование случившегося. Как считают ихтиологи, на кадрах запечатлена огромная акула или касатка. А наличие нескольких плавников они объясняют тем, что это была группа зубатых хищников, приплывших к берегу за добычей. Однако никто не может понять, каким образом акульи плавники смогли расположиться таким образом, что у людей на берегу сложилось впечатление одного крупного животного.