На Горном Алтае размножились манулы

Дикие коты – манулы, ставшие знаменитыми благодаря уникальной внешности, восстанавливают свою популяцию в России. Как утверждают зоологи, на территории Горного Алтая в настоящее время насчитывается не менее 400 этих животных.

В настоящее время манул, или паласов кот (животное размером с домашнюю кошку, вес до 5 кг), является редким хищником и занесён в российскую Красную книгу. Его популяция была подорвана в середине XX века – браконьеры охотились на этих котов из-за уникальной и красивой шкурки. Мех манула самый пушистый и густой среди кошачьих. Ещё недавно считалось, что численность манулов на территории России сократилась и они находятся на грани исчезновения. Но, видимо, фраза «плодятся как кролики» подходит не только нашим длинноухим любимцам. По словам специалистов, в последние годы численность манула в Республике Алтай достаточно быстро растёт. Это говорит о восстановлении его популяции.

Цифру 350–400 особей учёные считают даже заниженной. Специалисты утверждают, что при подсчётах они наверняка не заметили в скалах многих манулов. Дикие коты – прирождённые «партизаны» и умеют очень хорошо маскироваться. Так что, скорее всего, уникальных котов даже больше.