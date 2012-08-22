Самолёт можно сделать из макарон
№ 32(324) от 23.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Житель Перми Сергей Пахомов запатентовал самолёты, вертолёты, танки, автомобили и другие транспортные средства из макарон.
«Чтобы зарегистрировать патент на поделки, я обратился в Пермскую торгово-промышленную палату. Мы изучили опыт других мастеров, которые изготавливали из вермишели платья, бусы и так далее. В результате пришли к выводу, что мои труды можно запатентовать как сувенирную продукцию», – заявил Пахомов.
По словам конструктора, необычное хобби появилось у него около пяти лет назад. «Я работаю пиарщиком. Когда-то необходимо было сделать интересную рекламу для одного макаронного завода, на ум пришла идея смастерить самолёт из продукции», – рассказал он.
В коллекции Пахомова около 30 различных моделей техники из макарон, причём у них крутятся винты и колёса, открываются двери и так далее. Зачем Сергею понадобилось патентовать сувениры из макарон, неясно.
Хотя, если пищевая промышленность начнёт выпускать вермишелевые танки и самолёты, поведение Пахомова вполне логично.
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