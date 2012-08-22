Австралийцы будут покупать сигареты вслепую

Верховный суд Австралии признал конституционным новый закон, запрещающий табачным компаниям размещать свои логотипы на упаковках сигарет. Отныне все сигареты в стране должны продаваться в одинаковых пачках оливкового цвета, а вместо фирменной символики компаний на них будут печататься наглядные предостережения о вреде курения.

Власти полагают, что одинаковые и непривлекательные сигаретные упаковки помогут уменьшить число курильщиков в стране. Производители табака предупреждают, что новые правила могут привести к появлению на рынке поддельной продукции. «Это всё равно плохой закон, от которого выиграют лишь организованные преступные группы, которые незаконно продают табак на наших улицах», – утверждает Скотт Макинтайр, представитель British American Tobacco Australia. Макинтайр говорит, что фирмам придётся соблюдать новые правила: «Даже если мы считаем, что правительство отнимает у нас нашу собственность, мы обеспечим соответствие продукции требованиям, предъявляемым к упаковке».

Австралия станет первым в мире государством, где табачным компаниям будет запрещено размещать логотипы на пачках. О принятии аналогичных мер подумывают Новая Зеландия, Индия, Великобритания и США.