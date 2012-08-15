Чиновника в России обидеть может даже зэк

Двое осуждённых колонии №11 Ростовской области, отбывая длительный срок заключения, развлекались тем, что звонили главам муниципальных районов различных субъектов РФ.

Представляясь неким Виктором Павловичем из Следственного комитета России, они требовали выкуп за якобы имеющийся у них компромат.

Главы Морозовского и Орловского районов Ростовской области, Кореновского района Краснодарского края, Котельниковского и Урюпинского районов Волгоградской области перечислили по 300 тыс. рублей на счета, указанные изобретательными зэками. Казус с главами районов случился ещё в сентябре 2011 года. А на днях прокуратура Волгоградской области направила в суд Таганрога обвинительное заключение. Причём пока в отношении только «викторпалычей». Против них выдвигают обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.