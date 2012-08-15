София Ротару изменила Крыму

Народная артистка Украины и Молдавии нарушила многолетнюю традицию праздновать свой день рождения в Ялте. Этому поспособствовал сын Руслан. Он решил, что 65‑­летней маме лучше хорошенько отдохнуть вдали от дома и поклонников, и увёз её в Италию.

Семейство Ротару арендовало виллу в 25 минутах езды от Флоренции – с множеством комнат, большой зелёной территорией, садом и 25-метровым бассейном во дворе. В сезон такой дом стоит от 70 до 120 тыс. евро за месяц.

София Михайловнаосталась довольна таким раскладом:«Здесь роскошные виноградники! Так красиво! Рядом со мной дети и любимые внуки – другого счастья я и не желаю. Да, обычно я праздную день рождения два раза: с друзьями и поклонниками. Приглашаю преданных поклонников в свой ялтинский дом, где накрываю праздничный стол».

А вот кулинарным традициям своей семьи Ротару решила не изменять: «Главный гвоздь моего праздничного стола – мамалыга (молдавское народное блюдо – каша из кукурузной муки). Я её сама варю. Ни одно застолье у нас не обходится без этого блюда. Так что даже вдали от дома за нашим столом будет по-домашнему вкусно».