В тайгу опять упало НЛО

Уже почти месяц в тайге Артёмовского района Свердловской области на небольшом участке леса радиусом почти 30 метров горит глина, сырые стволы деревьев и от высокой температуры рассыпается камень. Похоже, там упал НЛО или метеорит.

Как утверждают очевидцы, в центре участка нет большой воронки. Имеется лишь несколько углублений небольшого диаметра. Однако вокруг, словно от взрыва, повалены большие деревья. Любопытно, что верхушки ближайших оставшихся стоять деревьев не обожжены.

Но самое интересное происходит всё же на земле. Она покрыта примерно 30-сантиметровым слоем пепла, из-под которого до сих пор исходит очень сильный жар. После исследования этой горячей аномалии металлическими щупами исследователи обнаружили под пеплом какие-то странные твёрдые объекты. Однако достать их не смогли.

Загадок добавляет и тот факт, что на этом месте предполагаемой гибели НЛО нет торфяника, поэтому горит точно не он. К тому же вокруг не обнаружено никаких обломков земной техники. Также в норме остаётся и радиоактивный фон.