Кошки оказались очень кровожадными

Интересный эксперимент провели американские учёные-зоологи. Они привлекли к своей работе 60 владельцев обычных домашних кошек, которые каждое утро надевали на своих питомцев ошейник с закреплённой на нём видеокамерой и отпускали их гулять. Результаты добытых таким образом видеодоказательств «тайной» жизни маленьких усатых хищников оказались весьма неожиданными.

Выяснилось, что охотятся на диких животных всего 30% кошек. Однако они оказались более кровожадными, чем считалось ранее. В среднем одна кошка убивает два животных в неделю. Причём коты съедают только треть своей добычи, ещё четверть они приносят домой, а почти половину просто бросают. Получается, что ласковые пушистики на улице лишают жизни свои жертвы в основном ради чистого убийства.

При этом кошки никому не дают пощады. 41% от числа убитых животных составляют ящерицы, змеи и лягушки. Мыши, бурундуки и прочие мелкие млекопитающие – 21%, насекомые и черви – 20%. Меньше всего в когтистые лапки попадается птиц – 12%. Это, впрочем, неудивительно – рождённого ползать всегда легче поймать, чем умеющего летать.

Подобная статистика позволила учёным определить примерный ущерб, который наносят дикой природе наши любимцы. Всего в США проживают примерно 74 млн. кошек. Из них 22 млн. 200 тыс. активно занимаются охотой. В год они убивают примерно 2,3 млрд. животных. Из них птицы составляют 276 миллионов.Что и говорить – цифра впечатляющая. Такое хищничество уже привело к тому, что в США на убыль идёт популяция каждого третьего вида птиц.