На границе наши ходят хмуро

Поэтапная совместная проверка российско-китайской государственной границы началась со скандала. Двусторонние мероприятия, проводимые на территории Республики Алтай, были прерваны из-за обвинений в передвижке погранзнаков.

После проведения топографической съёмки местности представители китайской стороны стали настаивать на смещении линии границы в глубь территории России. Естественно, запланированные совместные работы по проверке состояния пограничных знаков и установке дополнительных погранзнаков были прерваны. Стороны подписали протокол о разногласиях.Его договорились рассмотреть на ближайшем заседании российско-китайской комиссии по проведению первой совместной проверки линии государственной границы между РФ и КНР.