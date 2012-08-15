На границе наши ходят хмуро
№ 31(323) от 16.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Поэтапная совместная проверка российско-китайской государственной границы началась со скандала. Двусторонние мероприятия, проводимые на территории Республики Алтай, были прерваны из-за обвинений в передвижке погранзнаков.
После проведения топографической съёмки местности представители китайской стороны стали настаивать на смещении линии границы в глубь территории России. Естественно, запланированные совместные работы по проверке состояния пограничных знаков и установке дополнительных погранзнаков были прерваны. Стороны подписали протокол о разногласиях.Его договорились рассмотреть на ближайшем заседании российско-китайской комиссии по проведению первой совместной проверки линии государственной границы между РФ и КНР.
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