Получать права станет сложнее

По словам разработчиков, на такую меру ГИБДД вынудили пойти два обстоятельства: плохо контролируемая коррупция в процессе получения прав и печальная статистика ДТП – каждая шестая трагедия на дороге происходит по вине новоиспечённых обладателей стальных коней.

Проект приказа «Об утверждении Административного регламента предоставления МВД РФ госуслуги по приёму квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений» представлен на всеобщее обозрение на сайте ведомства.

В нём предлагается сократить время сдачи экзамена с 5–4 часов до 3,5 часа, одновременно увеличив общее количество тестов. При этом любой неверный ответ повлечёт за собой 5 дополнительных вопросов. Из практической части для категорий B,Cи D уберут так называемую змейку, оставив обязательными упражнения: «остановка и начало движения на подъёме», «параллельная парковка задним ходом», «поворот на 90 градусов» и «разворот и парковка».

В перечисленных мерах прослеживается стремление ужесточить жизнь честным соискателям. Тем, кто будет потеть в компьютерном классе и на экзаменационной площадке. Об антикоррупционной мере по отношению к тем, для кого права в ряду товаров первой необходимости, почти ни слова. Всего лишь упоминание о «независимой антикоррупционной экспертизе проекта приказа путём размещения его на официальном интернет-сайте МВД России».