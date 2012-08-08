Человек не виноват в исчезновении мамонтов

Российские учёные совместно с иностранными коллегами сняли с человека вину за вымирание мамонтов на территории Берингии – северо-восточной Сибири – и Аляски.

Археологи проанализировали останки 1,3 тыс. особей мамонтов, обнаруженных на территории северо-восточной Сибири, Чукотки и Аляски. Выяснилось, что в позднем плейстоцене (примерно 45–30 тыс. лет назад) мамонты были широко распространены (учёные нашли около 300 окаменелостей, принадлежащих соответствующему временному периоду).

Примерно 30 тыс. лет назад произошло потепление, в результате чего северная часть Берингии оказалась покрыта растительностью торфяных болот, вытеснивших кустарники и травы – основную пищу. Животные мигрировали на юг и в период, начиная с 20 тыс. лет назад, пережили своего рода популяционный бум на территории современных Азии и Северной Америки. Наконец примерно 11,5 тыс. лет назад дальнейшее потепление привело к исчезновению мамонтов на материке. Последняя известная популяция существовала на острове Врангеля 4 тыс. лет назад. По словам учёных, новые результаты показывают, что динамика популяции мамонтов определялась исключительно особенностями климата и почти никак не зависела от человека.