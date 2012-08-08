В Кузбассе много диких обезьян

В конце прошлой недели жители кузбасской деревни Жургавань стали свидетелями удивительного случая. В этот расположенный недалеко от города Кемерово населённый пункт из леса пришла маленькая обезьянка с длинным хвостом. Она свободно прыгала по пихтам и не боялась людей.

Посмотреть на диковинное животное пришла вся деревня. Местные жители даже кормили обезьяну фруктами, которые она активно поедала. В течение всего дня серенькое существо лазило по деревьям и даже забиралось на провода.

В конце концов, глядя на такое «нашествие джунглей», одна из деревенских бабушек позвонила в город с просьбой помочь отловить «неведому зверушку». Однако, куда именно она обратилась с подобной просьбой, до конца не ясно. В областном МЧС утверждают, что там не получали никаких заявок на отлов обезьян. Впрочем, сама возможность такого поворота событий совсем не удивила кузбасских спасателей. По их словам, для них нет никакой разницы, кого ловить: собак, кошек или обезьян. К примеру, недавно героические эмчеэсовцы поймали настоящую косулю.