Американцы не досчитались на Луне флага

Национальные флаги Соединённых Штатов, установленные американскими астронавтами на Луне четыре десятилетия назад в ходе нескольких миссий Apollo («Аполлон»), всё ещё держатся на её поверхности, но не все…

Астронавты устанавливали флаг США в лунный грунт в каждую из шести посадок. Для того чтобы доказать, что флаги всё ещё стоят на прежних местах, учёные проанализировали последние снимки спутника Земли. Новые детальные изображения были получены при помощи камеры орбитального зонда Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), запущенного NASA.

Британская газета The Daily Mail опубликовала два снимка LROC. На одном из них флаг, установленный в ходе последнего пилотируемого полёта на Луну на корабле Apollo-17 в декабре 1972 года. На втором– стяг, оставленный участниками миссии Apollo-16 в апреле 1972 года. При этом издание сообщило, что только пять из шести флагов, оставленных американцами, продолжают отбрасывать тень на поверхности Луны.

Следов вымпела, установленного во время миссии Apollo- 11(июнь 1969 г.), обнаружено не было. Подозрения о его случайном уничтожении были выдвинуты давно – когда астронавт Базз Олдрин сообщил, что флаг, видимо, сгорел в выхлопных газах двигателя во время взлёта корабля. Но удивляет другое, как оставшиеся флаги пережили за 40 лет суровые условия: ультрафиолетовое излучение и гигантские перепады температур от +120 до –140 градусов Цельсия?!