В Париже вводят дресс-код для загорающих

К нарушившим эти правила в черте города могут быть применены не только административные наказания в виде штрафов, но и тюремное заключение.

До последнего времени Париж всегда славился раскрепощённостью нравов своих обитателей. В том числе в выборе одежды, вплоть до её отсутствия, особенно на женском теле. Топлес дам можно встретить не только где-нибудь в укромных уголках на берегу Сены или парковых аллеях, но и даже в центре города у фонтана.

Заботясь о нравственном облике города, полиция разработала свод правил для загорающих граждан и гостей столицы мировой моды. Каждый день парижская полиция на своём интернет-сайте достаточно подробно будет расписывать, в каком виде и где сегодня можно загорать. Блюстители порядка отнюдь не живодёры и считают, что принимать солнечные ванны вполне допустимо, когда «столбик термометра достигнет определённого градуса». Однако дамы должны помнить, что если полицейские посчитают, что наряд не соответствует правилам морали, то они могут оштрафовать их на сумму от 38 до 4000 евро.Максимальная сумма будет выписываться в том случае, если полиция посчитает, что демонстрация тела произошла с целью завлечения клиентов.Такжедобропорядочные дамы должны помнить, что «любая одежда, которая будет открывать область гениталий или груди, может караться годом тюрьмы».