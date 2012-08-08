Язык победил мову

Народные депутаты Украины, собравшись на внеочередное заседание 30 июля, отклонили четыре проекта постановления, призванного отменить скандальный закон «Об основах государственной языковой политики».

Как передаёт корреспондент киевских «Комментариев», на внеочередном заседании парламента председательствующий Адам Мартынюк вынес на голосование 4 проекта постановления от оппозиции Блока партий «Наша Украина – Народная самооборона» (НУ-НС) и Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). Ни один из четырёх документов не получил необходимого количества голосов. Проект Кармазина поддержали 46 депутатов, Одарченко и Купиля – 37, Яценюка и Томенко – 38, Саса – 42 депутата.

Напомним, что законопроект «Об основах государственной языковой политики», гарантирующий право на использование родного языка для всех граждан Украины был принят Верховной радой 3 июля 248 голосами. В знак протеста против него группа оппозиционных депутатов объявила голодовку у стен Украинского дома, а спикер Владимир Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку. Однако депутаты решили не снимать руководителей парламента с их постов. Вопрос об отставке Литвина рассматривался на том же внеочередном заседании Рады, и большинство проголосовало против. Вопрос о судьбе Томенко парламентарии отложили до сентября.