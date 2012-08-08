ФСБ России закупает австрийские вертолеты

На сайте госзакупок размещена информация о проведении тендера на закупку беспилотного авиационного комплекса (БАК) с вертолётом корабельного базирования «Горизонт Эйр S-100» (или эквивалента) стоимостью 156,5 млн. рублей.

Комплекс должен состоять из двух оборудованных системами оптико-электронного наблюдения беспилотных вертолётов, систем управления и двух контейнеров, которые можно разместить на пограничном сторожевом корабле проекта 22460 (типа «Рубин»). Как следует из адреса поставки (Новороссийск) и шифра заказчика, комплект приобретается для использования на кораблях Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России.

Речь идёт о закупке австрийского беспилотного вертолёта Siebel Camcopter S-100. В Ростове-на-Дону планируется отвёрточная сборка этого БЛА из привозимых австрийских узлов и установка конкретного набора заказанной полезной нагрузки.

Интересно, что в апреле 2012 года завод австрийской компании Siebel посетил заместитель министра обороны России Александр Сухоруков, который после этого очень расхваливал комплекс. Так что не исключено, что он появится и в ВМФ России.