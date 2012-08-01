Вокруг света на велосипеде

Уникальное путешествие Владислав КЕТОВ завершил в родном Петербурге. Ровно через 21 год с того момента, когда 14 мая 1991 года отбыл в кругосветку от своего дома. 4 континента, 96 стран, 167 250 км – таков итог путешествия.

Толчком же для проекта послужила крамольная для 1983 года мысль: а почему советские люди должны ходить вдоль заборов? А если объехать мир по его природной границе? По суше?..

– Это было настоящее открытие! – вспоминает Кетов, – я понял, что если двигаться вдоль береговой линии морей и океанов, то можно обойти всю сушу, кроме Австралии и Антарктиды.

Владислав Кетов 7 раз приезжал домой, в Санкт-Петербург; поменял 11 паспортов; сменил 5 велосипедов; преодолел 8 зон боевых действий.