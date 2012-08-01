Вокруг света на велосипеде
№ 29(321) от 02.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Уникальное путешествие Владислав КЕТОВ завершил в родном Петербурге. Ровно через 21 год с того момента, когда 14 мая 1991 года отбыл в кругосветку от своего дома. 4 континента, 96 стран, 167 250 км – таков итог путешествия.
Толчком же для проекта послужила крамольная для 1983 года мысль: а почему советские люди должны ходить вдоль заборов? А если объехать мир по его природной границе? По суше?..
– Это было настоящее открытие! – вспоминает Кетов, – я понял, что если двигаться вдоль береговой линии морей и океанов, то можно обойти всю сушу, кроме Австралии и Антарктиды.
Владислав Кетов 7 раз приезжал домой, в Санкт-Петербург; поменял 11 паспортов; сменил 5 велосипедов; преодолел 8 зон боевых действий.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес