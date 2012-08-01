Молодой Антонии Мисуре достался титул «Мисс Олимпиада – 2012» благодаря не только журналистам, но и интернет-опросу многочисленных болельщиков.

Очаровательной блондинке всего 24 года. Она выступает за хорватский баскетбольный клуб «Видич» с 2007 года. К сожалению, сказать о профессиональных качествах Антонии Мисуры, кроме её данных (рост 178 см и вес 62 кг), особо нечего. В её послужном списке пока нет громких побед на престижных турнирах. Хотя в Лондоне шансы у баскетбольной сборной одной из бывших югославских республик, как всегда, традиционно высоки.

Возможно, ситуация в турнире сложится так, что в одном из матчей плей-офф на площадке сойдутся сборные Хорватии и России, в составе которой выступает знаменитая Илона Корстин, признававшаяся самой красивой баскетболисткой мира. Но в отличие от Антонии капитан ЦСКА и сборной России регулярно увозила с мировых форумов и самые высокие спортивные награды. Рост 32-летней уроженки Петербурга – 182 см, вес – 67 кг. К сожалению Илона намекнула, что олимпийский турнир станет последним в её блистательной спортивной карьере.