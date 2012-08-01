Голодные медведи атакуют Анадырь

В настоящее время на Чукотке насчитывается более трёх тысяч бурых медведей. На днях в радиусе менее 20 километров от столицы региона – Анадыря – сотрудники управления по охране и использованию животного мира обнаружили множество этих хищников.

Не секрет, что летом многие горожане выезжают за город по грибы, на рыбалку да просто для отдыха на природе. Поэтому медведи представляют для их жизни реальную опасность. Тем более, по словам специалистов, именно в это время года бурые хищники испытывают голод. Он и вынуждает их мигрировать в поисках мест для рыбной ловли. Более того, судя по оставленным следам, вместе с медведицами бродят медвежата. Это делает взрослых животных особенно агрессивными.

Сотрудникам управления уже пришлось застрелить одного медведя, пытавшегося напасть на людей. Всё это вынудило власти Чукотки обратиться к местному населению с просьбой пока воздержаться от поездок в места, где были обнаружены голодные медведи.