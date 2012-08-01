Добросовестным автовладельцам отменили техосмотр

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о техосмотре и ОСАГО, вступивший в силу 1 января 2012 года. Теперь с 30 июля техосмотр для машин, проходящих техническое обслуживание в аккредитованных автосервисах, отменяется.

Депутаты Госдумы приняли поправки 13 июля, Совет Федерации одобрил их 18 июля, уже сидя на отпускных чемоданах. Закон устанавливает, что владельцам автомобилей, которые регулярно проходят техническое обслуживание в сертифицированных автоцентрах, не надо будет получать талон технического осмотра. Таким автовладельцам будет достаточно иметь карту прохождения технического обслуживания в сертифицированных центрах.

Законодатели таким образом освободили добросовестных автовладельцев, которые регулярно проходят техническое обслуживание, от необходимости проходить дублирующую проверку технического состояния своих машин.

Что касается «недобросовестных», то талон техосмотра будет приниматься страховщиками ещё до 1 августа 2015 года. Всем автовладельцам надо помнить, что не все сервисы могут быть аккредитованы как операторы техосмотра, а только дилерские – те, кто предоставили в Российский союз автостраховщиков договор с производителем или импортёром автомобилей той или иной марки. Сервисы, у которых нет такого договора, не смогут стать операторами техосмотра.