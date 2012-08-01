Днепропетровские дайверы совершили экстремальную подводную экспедицию по местам гибели кораблей в Чёрном море, лежащих на глубине 100 метров.

«Такие погружения непросты. Снаряжение весит более ста кг, температура воды не выше восьми градусов и очень темно», – рассказал организатор экспедиции Андрей Воробьёв. – С другой стороны, глубинные воды лучше сохраняют корабли в первозданном виде, предотвращая от посягательств вандалов и «чёрных археологов».

Команда подводников посетила четыре судна, у каждого из которых своя трагическая судьба: британское деревянное парусное судно Agnes Blaikie погибло в 1856 году во время Крымской войны. Две затопленные в 1919 году подводные лодки «Гагара» и «Кашалот» успели побывать в составе трёх флотов – русского, немецкого и английского – чьё командование и приказало их затопить при отступлении. «Внутри «Кашалота» у меня возникло такое ощущение, что лодка до сих пор несёт боевое дежурство – всё в боевой готовности», – поделился впечатлениями Андрей.

Грузопассажирский пароход «Ленин» примечателен не только тем, что находится на самой большой глубине (96 м), но и самой кровавой историей. Его даже называли советским «Титаником». В июле 1941 года он унёс с собой на дно две тысячи эвакуированных жителей Одессы, Севастополя и Ялты. Пароход подорвался на своих же минах. «Огромное судно до сих пор лежит на морском дне целое, внутри у него закрыты все каюты, в которых навсегда остались люди», – рассказал Андрей.