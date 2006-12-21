В Питере вши поменяли хозяев

Северную Пальмиру лихорадит два месяца, город находится на грани эпидемии педикулеза. Количество заболевших превышает так называемую среднестатистическую норму, но пока не зашкаливает – за 11 месяцев зарегистрировано более 3 тысяч случаев заболевания. Тем не менее в питерских аптеках трудно найти средства от педикулеза, хотя поставки превышают обычные.

Аптекари отмечают небывалый спрос на медикаменты для лечения педикулеза за последние два месяца. Все это говорит если не об эпидемии заболевания, то о серьезной вспышке педикулеза среди питерцев – ведь не каждый побежит в поликлинику, зато аптеки доступны всем.

Кстати, врачи отмечают, что в последнее время вошь поменяла владельца. Если раньше ее находили в основном в антисанитарных условиях, то теперь можно встретить в самой обычной среде горожан. Появилась даже так называемая приличная вошь, которая любит не только чистые волосы, но и приятный запах – она охотно селится на головах, где пахнет духами от Диор и Армани.

Между тем вошь стала такой привередливой, что уже выбирает место жительства и размер апартаментов – ей нравятся жесткие длинные волосы. Кстати, давно подмечено, что вши любят здоровых людей.

Подцепить заразу легко – как в вагоне метро, так и на светской вечеринке. А вот избавиться от нее трудно – здесь требуются не только специальные препараты, но и длительный контроль за состоянием головы.