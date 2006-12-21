«Аргументы неделi» – фартовая газета

Не так давно («АН» №30) мы опубликовали интервью с капитаном сборной России по керлингу Людмилой Прививковой. С целью рассказать о зимнем виде спорта, о котором у нас в стране если и знали, то очень немногие. Прокомментировали и правила. Короче, дали широкой публике понять, что умение полировать лед и катать по нему камни точно в цель по нынешним временам дорогого стоит. Ведь керлинг – полновесная олимпийская дисциплина, и завоевание медали в нем может реально повлиять на международный престиж России. И вот в прошлую субботу произошло уникальное событие: наша женская сборная во главе с 20летней Людой Прививковой сенсационно победила на чемпионате Европы в Швейцарии! Сразу после возвращения команды в Москву мы связались с ее «скипом», чтобы поздравить от имени читателей. – Вы даже не представляете, какую эмоциональную реакцию вызвало тогда в сборной мое интервью «АН», – заявила по телефону Людмила. – Кто-то из девушек утверждал, что накануне большого турнира лучше затаиться, помалкивать и не привлекать к себе внимание. Но большинство игроков меня поддержали: здорово, нас наконец­то заметили, это на фарт! Мы же не в Канаде живем, где керлингом занимаются от мала до велика более миллиона человек, есть тысяча специализированных катков и даже керлинговый телеканал. Так что для нас каждая такая публикация, как говорится, на вес золота. А уж его-­то, я уверена, мы еще наплавим и накатаем.