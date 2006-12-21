Диана Литтл трудится в аэропорту

В советский кинематограф популярнейшая актриса 80-­х годов Александра Яковлева (1957 г.р.), выпускница Ленинградского института театра, музыки и кино, ворвалась стремительно: она запомнилась ролью стюардессы Тамары в первом советском «фильме-­катастрофе» «Экипаж» (1980). Потом была не менее звездная роль Алены Саниной в фильме «Чародеи» (1982). Далее Яковлева снялась в роли красотки Дианы Литтл в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). Было еще несколько фильмов в ее жизни: «Слезы капали», «Прости», «Россия молодая», «Приказано взять живым», «Алмазы шаха» и т.д.

И вот уже много лет о г-же Яковлевой­-Аасмяэ (это ее фамилия по мужу) почти ничего не слышно. Одно время актриса была замужем за популярным телеведущим Александром Невзоровым. Но брак распался.

С 1993 по 1997 г. Александра Яковлева занималась общественной работой в Калининграде (это родной город актрисы), была председателем Комитета по культуре и туризму при мэрии, работала вице-­мэром Калининграда. И даже выдвигала свою кандидатуру на пост мэра Калининграда. Одновременно являлась Президентом Международного фестиваля кино стран Балтии «Янтарная пантера».

В 1993 г. Яковлева пробовала себя в роли режиссера: она сняла фильм «Паром «Анна Каренина». Позже работала заместителем начальника Октябрьской железной дороги по маркетингу. В настоящее время Александра Евгеньевна Аасмяэ трудится в питерском аэропорту «Пулково»: возглавляет службу по управлению качеством и персоналом. Из-за астмы актриса вынуждена жить под Питером, в Саблино, в собственном деревянном доме с садом-огородом в 20 соток. Картошку у себя на огороде она сажает сама.

Ее дети Елизавета и Кондратий живут в Москве. Со своим нынешним, третьим мужем, мастером спорта по прыжкам с парашютом Калью Аасмяэ актриса познакомилась на съемках фильма «Парашютисты» (1985), где профессиональный спортсмен Аасмяэ был ее личным консультантом.