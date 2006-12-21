Президентский рейтинг «без Путина»

На политической сцене продолжает формироваться имидж основных претендентов на должность Президента России. В этом отношении любопытно отношение взрослого населения к Д. Медведеву и С. Иванову. По результатам соц­исследования «Левада­центра» можно сказать, что в 2008 году они гарантированно обеспечат если не победу одного из них в первом туре, то выход обоих во второй тур.

Президентский рейтинг Д. Медведева (без участия В. Путина) из числа всех избирателей составил на середину декабря 19%. У С. Иванова – 12%. Соответственно на 5 и 3% больше, чем в ноябре.

Возможный результат на выборах, измеряемый среди тех, кто точно придет на выборы, у Д. Медведева 38% (на 9% больше, чем в ноябре), а у С. Иванова 23% (на 4% больше ноября). Для сравнения – у В. Жириновского этот показатель 12%, Г. Явлинского – 4%, Д. Рогозина – 2% и М. Касьянова – 1%.

Во втором туре президентских выборов в паре С. Иванов – Д. Медведев президентский рейтинг у первого – 24%, у второго – 29%. А вот возможный результат выборов у г­-на Медведева 55%, у г­-на Иванова – 45%.

Между тем, уступая в президентском рейтинге, С. Иванов имеет лучшие показатели по доверию и одобрению своей деятельности.

Деятельность С. Иванова как вицепремьера и министра обороны одобряет 65% взрослых россиян. Д. Медведева как первого вицепремьера – 57%. При этом, к примеру, деятельность того же М. Зурабова одобряет 21% и не одобряет 71%. А. Фурсенко одобряют 30% и не одобряют 60%. Их фон, повидимому, и служит причиной более низких показателей Д. Медведева по сравнению с министром обороны.

А вот С. Иванов отличился небывалой активностью в вопросах военной и оборонной политики на фоне тревоги и страха граждан в отношении нескольких стран. 33% взрослых граждан России назвали в качестве угрозы США, 32% – Грузию, 29% – мусульманские страны, 16% – страны Прибалтики и 14% – КНР.

Одним словом, гонка началась, а ее игроки становятся все более самостоятельными. Хотя президент еще может сказать свое слово: его рейтинг по сравнению со всеми остальными остается заоблачным.