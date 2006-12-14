Все свои богатства колония создала руками зэков. Началось все с рядовых грядок, когда руководство сообразило, что рассчитывать на помощь государства не приходится. Затем колония купила два трактора. И сейчас выращивает столько овощей, что остаток продает району. Следом за овощами появились и фрукты - на свободной земле колонисты разбили фруктовый сад, а в цент­ре установили фонтан.

И хотя бассейн и сауна созданы для сотрудников, а гостиница открыта для приезжающих родственников, все же и заключенным здесь живется неплохо по сравнению с другими колониями. Скажем, по количеству кур, свиней, гусей и коров колония может соперничать с зажиточным колхозом. Так что мясо зэки видят не только по воскресеньям.

Постепенно Ленинская колония создала свой мини-зоопарк - здесь живут лиса, фазаны и еноты. Администрация считает, что звери смягчают нравы зэков. В планах руководства - возведение собственной часовни, клуба и административного здания.