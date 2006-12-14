//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Звери смягчают нравы зэков

№ 32(32) от 14.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Звери смягчают нравы зэков

 

Все свои богатства колония создала руками зэков. Началось все с рядовых грядок, когда руководство сообразило, что рассчитывать на помощь государства не приходится. Затем колония купила два трактора. И сейчас выращивает столько овощей, что остаток продает району. Следом за овощами появились и фрукты - на свободной земле колонисты разбили фруктовый сад, а в цент­ре установили фонтан.

И хотя бассейн и сауна созданы для сотрудников, а гостиница открыта для приезжающих родственников, все же и заключенным здесь живется неплохо по сравнению с другими колониями. Скажем, по количеству кур, свиней, гусей и коров колония может соперничать с зажиточным колхозом. Так что мясо зэки видят не только по воскресеньям.

Постепенно Ленинская колония создала свой мини-зоопарк - здесь живут лиса, фазаны и еноты. Администрация считает, что звери смягчают нравы зэков. В планах руководства - возведение собственной часовни, клуба и административного здания.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Политика

Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Вячеслав Володин оценил решение главы Украины Владимира Зеленского разрешить некоторым категориям россиян получать украинское гражданство в упрощённом порядке.

//В мире

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, заявила, что страна обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азии.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел.

//Непознанное

Выложено пророчество американского экстрасенса об исходе войны между РФ и Китаем

Выложено пророчество американского экстрасенса об исходе войны между РФ и Китаем

Экстрасенс из Соединенных Штатов Дэннион Бринкли сделал предсказание о военном конфликте между Российской Федерацией и Китаем. Об этом рассказывается в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

Автоэксперт: "Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела"

Автоэксперт: "Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела"

На Урале президент Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук раскритиковал Госдуму за предложение запретить в стране использование старых автомобилей.

//Интервью

Актер Алексей Горбунов: Счастье в жизни – дети и наличие работы

Актер Алексей Горбунов: Счастье в жизни – дети и наличие работы

Актер Алексей Горбунов прекрасно знаком зрителям по таким картинам, как «Статский советник», «Красная капелла», «Обитаемый остров», «Шерлок Холмс», «Стиляги». Как говорит сам актер: «Для мужчины главное в жизни – дети и работа». У Алексея есть и то, и другое. Просто счастливый мужчина Алексей Горбунов.

//Здоровье

Продукты для снижения артериального давления перечислили исследователи

Продукты для снижения артериального давления перечислили исследователи

Исследователи рассказали, какие продукты питания помогают снизить артериальное давление. Этой теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

Аксенов: водная блокада Крыма является частью стратегии Запада

Аксенов: водная блокада Крыма является частью стратегии Запада

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водная блокада Крыма является частью стратегии западных стран. По мнению политика, украинские власти в данном вопросе полностью полагаются на мнение Запада.

//Здоровье

Эндокринолог рассказала о причинах детского ожирения

Эндокринолог рассказала о причинах детского ожирения

Лишний вес у детей становится всё более распространённой проблемой, от которой страдают даже дошкольники. Детский эндокринолог Светлана Усанова рассказала, что является причиной детского ожирения.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Мария Порошина рассказала, как ей удалось быстро похудеть после пятых родов

Мария Порошина рассказала, как ей удалось быстро похудеть после пятых родов

Известная российская актриса, 45-летняя Мария Порошина рассказала, как ей удалось быстро сбросить вес после рождения пятого ребенка. Многодетная мать поделилась своим секретом с поклонниками.

//Общество

Скандал в опере: Пласидо Доминго обвиняют в отношениях с женщинами

Скандал в опере: Пласидо Доминго обвиняют в отношениях с женщинами

В Соединенных Штатах отменены два концерта звезды мировой оперы Пласидо Доминго. Администрация оперы Лос-Анджелеса, в которой он является директором, начато расследование. Сразу девять женщин обвинили оперного певца в секусальных домогательствах.

//В мире

Четыре сценария «нападения России» на Украину озвучила киевская военная разведка

Четыре сценария «нападения России» на Украину озвучила киевская военная разведка

Украинская военная разведка озвучила четыре сценария «нападения России» на бывшую советскую республику. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

//В мире

Мигранты во Франции требуют больше прав

Мигранты во Франции требуют больше прав

За последние несколько недель во Франции набирает популярность движение «Чёрные жилеты». Они требуют от правительства законности в миграционной системе.

//Общество

Граждане России стали покупать меньше мясных продуктов

Граждане России стали покупать меньше мясных продуктов

Граждане РФ стали покупать меньше мясных продуктов. Согласно последним данным, с июля 2018 года по июнь 2019 года россияне купили мясных продуктов на 4,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

//В мире

Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО

Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО

Министерство обороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений Североатлантического альянса. Об этом заявил начальник Генштаба ВС – первый замминистра обороны страны Олег Белоконев.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Омской области пропал трёхлетний ребёнок

В Омской области пропал трёхлетний ребёнок

В СУ СКР по Омской области сообщили, что во вторник днём родители вместе с трёхлетним сыном приехали в лес в Большереченском районе. Взрослые оставили ребенка одного в машине на 15 минут, а когда вернулись, мальчика в машине не было.

//Общество

Почему у иностранной разведки женское лицо?

Почему у иностранной разведки женское лицо?

15 августа этого года замглавы национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом. Об этом на днях сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. Уменьшится ли влияние дам на американские спецслужбы? Нужны ли женщины в руководстве разведок?

//Здоровье

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики

Медицинские специалисты назвали ранние признаки начинающегося инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном некоторое время назад в российской блогосфере.

//В мире

Китай требует, чтобы США "не совали нос в дела Гонконга"

Китай требует, чтобы США "не совали нос в дела Гонконга"

Министерство иностранных дел Китая утром в среду, 14 августа, призвало руководство Соединенных Штатов Америки "не совать нос в дела Гонконга". Данную информацию сегодня предоставили журналисты.

//Происшествия

В Перми пенсионер перерезал трос промышленным альпинистам

В Перми пенсионер перерезал трос промышленным альпинистам

В Перми следователи задержали пенсионера, который обрезал тросы промышленным альпинистам. Сообщается, что в отношении пожилого человека возбуждено уголовное дело.

//В мире

Есть у России остров, который очень беспокоит НАТО

Есть у России остров, который очень беспокоит НАТО

Есть в Финском заливе достаточно крупный для этих мест остров Гогланд площадью 21 кв. километр. Находится он примерно в 180 км от Санкт-Петербурга, в 120 – от Выборга, в 55 км – от эстонского берега и в 40 км от финского порта Котка. То есть почти в центре Финского залива и на пересечении основных морских путей – поэтому он имеет важное военное значение.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
3

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни
4

Трамп засветил украинские уши Сороса
5

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры