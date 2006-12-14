Беларусь лишат российской нефти

Отношения России и Белоруссии вновь обострились. Из повестки заседания Высшего госсовета Союзного государства 15 декабря исключены вопросы о единой валюте и конституционном акте. А Россия объявила о введении в 2007 году пошлины на экс­порт нефти в Белоруссию.

8 декабря председатель Правительства РФ М. Фрадков подписал постановление, по которому на поставку нефти в Белоруссию вводится с 1 января пошлина $180,7 за тонну. То есть такая же, как и для всех остальных стран мира. Правительство РФ объяснило это тем, что Белоруссия расторгла межправительственное соглашение 1995 года, по которому 85% экспортной пошлины (в том числе на нефтепродукты, произведенные в Белоруссии из российского сырья) зачисляется в российский бюджет и лишь 15% - в бюджет Белоруссии.

В Правительстве РФ недовольны и тем, что пошлины, взимаемые в Белоруссии, были ниже российских на 30-40%. В связи с отменой беспошлинного экспорта нефти в Белоруссию в 2007 году белорусский бюджет лишится $2 млрд., а российский - приобретет $4 млрд.

Белоруссия же заявляет, что отменила прежнее соглашение в связи с подготовкой подписания нового. На переговорах с Г. Грефом 6 декабря «достигнута прин­ципиальная договоренность о межбюджетном разделе белорусских экспортных пошлин на нефтепродукты, оставалось лишь окончательно согласовать пропорцию раздела: отдавать России 70 или 85%», - заявляет белорусское правитель­ство. Не успели.