Страсти по Валааму

История с Валаамом, расположенным посреди Ладожского озера, тянется давно. 300 человек, которые живут на этом острове, не желают складывать руки, уповая на местную монастыр­скую братию, фактически руководящую мирянами. А мирянам не нравится многое - ни суровый быт монахов, ни строгие законы, по которым их заставляют жить. Валаамцы могли бы мириться с «церковным произволом», если бы не отдаленность мирского руковод­ства. До Сортавалы, где находится администрация, добираться приходится дорогим водным путем. И если обращения в поликлинику можно избежать, то уж за всякой справкой не наездишься - тысячу рублей надо заплатить в оба конца, да пятьсот за гостиницу.

Валаамцы живут здесь давно - еще с тех пор, как монастырь бросили убежавшие в Финляндию монахи. Позднее сюда прибыли пять монахов на поселение. Миряне не возражали. Приоритеты резко изменились после посещения Валаама Борисом Ельциным. В 1992 году по его решению остров был отдан Спасо-Преображенскому мужскому монастырю вместе с жителями. По прежним светским законам валаамцы жили в своих квартирах - у них есть ордера, по новому указу - в монастырских кельях. Больше всего валаамцам не нравится введенный священниками запрет на лосиную охоту, которой здесь издавна кормилось все поселение. Тем более что вето касается только местных жителей. Лосиная охота уже стала прерогативой знатных гостей.

После того как жители написали жалобы, на них начались гонения. Игумен предложил жителям устраиваться в монастырь на работу либо освободить кельи. Многие пошли по этому пути. Для несговорчивых монастырь построил дом в Сортавале, но опять же некоторые свободолюбивые валаамцы не пожелали уезжать. Последние годы отношения между монастырскими и мирскими настолько разладились, что иной раз доходило и до обрубания подачи электроэнергии и воды.

В марте этого года один из местных жителей выиграл судебный процесс в Верховном суде республики по поводу самоопределения острова, но решение не было реализовано.

В октябре этого года на большом монастырском празднике, где было много высоких гостей, дошло до пикета, устроенного местными жителями.