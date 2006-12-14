Страсбург ищет потерянные годы пенсионера

Отработав в молодости десяток лет на Норильском горно-металлургическом заводе, Махнев надеялся, что его стаж работы на Крайнем Севере будет исчисляться, как было обещано, «год за два».

Но, выйдя на пенсию, он с удивлением узнал, что новый Федеральный закон, вступивший в силу в июле 2001 года, отменил норму начисления «год за два», и у пенсионера осталось 38 лет трудового стажа вместо 48. Так как Геннадий Махнев рассчитывал получить звание «Ветеран труда», которое дает немалые льготы его владельцу, то он обратился в суд по месту жительства по поводу исчисления стажа. При этом пенсионер ссылался на статью Конституции, гласившую, что закон не имеет обратной силы. После отказа районного суда Махнев обращался во все вышестоящие судебные инстанции, а затем написал в Европейский суд по правам человека.

За время своих судебных мытарств пенсионер получил звание «Ветеран труда», отработав недостающие два года сторожем. И вот теперь Геннадий Махнев получил извещение из Страсбургского суда о том, что его заявление принято к рассмотрению. Конечно, праздновать победу пока рановато, но новосибирский пенсионер доволен - справедливость должна восторжествовать