Тигр Грязнуля мёртв

В конце сентября прошлого года «АН» писали о ставшем знаменитым тигре по кличке Грязнуля. В то время учёные хотели поймать и переселить его подальше от населённых пунктов и пастбищ Приморья. Причём сделать это зоологи собирались как можно быстрее. Всё дело было в том, что амурский тигр за прошедший год съел как минимум 10 голов домашнего скота: лошадей, коров и быков.

Точно выяснить данный факт удалось при помощи радиоошейника с ГЛОНАСС, который надели на Грязнулю весной. Благодаря этому учёные отслеживали перемещения животного. Однако все попытки повторно изловить ставшего хитрым тигра так и не увенчались успехом. И вот в начале недели поступило новое известие о судьбе хищника. В Приморье в бухте Мелководная на полуострове Песчаный рыбаки обнаружили мёртвого амурского тигра с надетым на него радиоошейником.

Как выяснилось позже, им оказался Грязнуля. Специалисты осмотрели мёртвое животное и не обнаружили повреждений на туше зверя. Однако они приняли решение о необходимости проведения вскрытия – это нужно для точного установления причины гибели тигра. Экспертизу проведут специалисты Приморской сельхозакадемии, Управления охотнадзора и Всемирного фонда дикой природы (WWF).

На этом печальная статистика гибели амурских тигров не закончена – за прошедшую зиму погибли ещё одна взрослая самка и тигрёнок.