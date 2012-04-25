Найдены недостающие страницы древнеегипетской «Книги мёртвых»

Почти сто лет учёные всего мира искали недостающие фрагменты знаменитой древнеегипетской «Книги мёртвых». И вот сенсационное известие – они были обнаружены египтологом Джоном Тейлором в музее штата Квинсленд (США). Учёный утверждает, что нашёл почти 100 ранее неизвестных фрагментов древней книги.

«Книга мёртвых» представляет собой рукопись на папирусе и содержит магические заклинания, которые использовались жрецами, чтобы направлять души умерших в загробную жизнь. Этому произведению более 5 тыс. лет – даже во времена фараонов первых династий к книге относились, как к очень древней рукописи. Как утверждают египтологи, в те годы она была очень объёмной и требовала сокращений. Поэтому неоднократно переписывалась на протяжении тысяч лет. По этой причине собрать все её фрагменты полностью не удавалось долгие годы. К тому же разделы драгоценной рукописи оказались разбросаны по всему миру.

Найденные фрагменты написаны древнеегипетским жрецом Аменхотепом – они относятся к одному из ранних и редких вариантов книги. Теперь учёным предстоит кропотливая работа по воссоединению рукописи. Необходимо склеить фрагменты, для того чтобы узнать, какие именно тайны она хранит. Конечно, рукопись оцифруют, и большая часть необходимой работы будет проделана на компьютере.