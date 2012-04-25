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Полиция набирает внештатников

№ 16(308) от 26.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Полиция набирает внештатников
www.examiner.com

В МВД России утверждён новый порядок работы с добровольными помощниками.

В апреле 2012 года вышел приказ, который утверждает «Инструкцию по организации деятельности внештатных сотрудников полиции». Правда, в этом документе не идёт речь о так называемых секретных сотрудниках (сексотах). Внештатник же, наоборот, действует публично и не может быть засекречен. Это скорее бывший дружинник. Он работает безвозмездно. Но новая инструкция позволяет их премировать за конкретные результаты.

Кандидат во внештатные сотрудники полиции должен дать письменное согласие на проверку своих анкетных данных. Отметаются люди с судимостью, не имеющие гражданства и прописки по месту жительства. Не могут стать внештатниками и федеральные служащие.

За каждым внештатным сотрудником закрепляют конкретного полицейского, который обязан обучить своего подопечного и руководить его работой. Поручения эти могут быть самые разные – от помощи в обеспечении правопорядка, регулировки дорожного движения до розыска пропавших людей или даже преступников. Новая инструкция прямо запрещает использовать внештатников в мероприятиях или операциях, связанных с риском для здоровья и жизни.

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