На небосклоне замаячил «Левый альянс»
№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Олег Румянцев ]
Говорит член Оргкомитета и Центрального Координационного совета нового движения, президент Фонда конституционных реформ Олег Румянцев:
22 апреля в Москве прошла первая часть учредительной конференции Российского социал-демократического движения «Левый альянс».
Создание Движения – наш ответ на насмешливую манипуляцию власти, которая после «засухи» открыла шлюз для создания сотен политических «партиек». Её цель ясна – сохранение своей монополии на фоне профанации демократии.
Мы рассчитываем, что Движение сможет соединить разрозненные партии левого спектра. Почему левого? Да потому, что альтернатива длящемуся вот уже два десятилетия беспределу и бесправию может быть только левой. То есть основанной на реальном общественном контроле, гражданском участии, национальной солидарности, социальной справедливости, а не на манипуляциях и покрывании практики рвачества, эгоизма, коррупции и идущего гигантскими темпами одичания.
На конференции были участники и гости от доброго десятка левых организаций, известные общественные деятели. Интересная «команда» складывается, что хорошо.
Большинство наших сограждан – люди труда – во многом бесправные: работники производств и офисов, участники малого и среднего бизнеса. Наша цель – представлять и защищать их интересы, то есть стать мощным центром политического действия и в итоге – коалицией большинства. Сейчас мы готовим план дальнейших действий.
Время левого поворота пришло!
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